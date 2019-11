Kinderen die in daklozenopvang wonen krijgen extra begeleiding op school

Maria (45) woonde als alleenstaande moeder met een dochter van vier in de Tilburgse daklozenopvang. Ze was vanuit de Dominicaanse Republiek via de Antillen naar Nederland gekomen, maar had hier geen huis. Toen haar dochtertje naar school ging had Maria veel problemen om de leerkrachten te begrijpen en andersom hadden zij moeite om te snappen wat Maria wilde zeggen. Sinds Nicole Kivits van Traverse haar begeleidt naar bijvoorbeeld de tien-minutengesprekken op school, is dat probleem opgelost.

Extra begeleiding

"Als moeder kan ik mijn dochter niet helpen met lezen en andere vakken op school, dus ik ben blij met de extra begeleiding die mijn dochter krijgt", zegt Maria. Haar dochter heeft volgens haar veel baat bij die hulp.

Wendy Wijnen is intern begeleidster op basisschool Cleijn Hasselt. "Leerkrachten zijn heel belangrijk voor kinderen. Maar vaak weten ze niet eens dat kinderen in de daklozenopvang zitten. Het kon zomaar gebeuren dat kinderen op onze school aangemeld werden en dat niemand wist ze dat door Traverse begeleid werden."

Leerkrachten zijn veel alerter

Sinds de school begonnen is met de intensieve samenwerking met Traverse zijn leerkrachten veel alerter op mogelijke problemen bij deze kinderen, constateert Wendy Wijnen. "Ze weten dat deze kinderen opgroeien in kwetsbare omstandigheden en extra hulp en begeleiding nodig hebben."

"Ouders schamen zich vaak dat ze met hun kinderen in de daklozenopvang terecht zijn gekomen", weet Nicole Kivits. "Soms ook zien ze niet dat de problemen waarin ze zitten ook van invloed zijn op hun kinderen. We proberen samen met hen rust te creëren zodat de kinderen weer aan leren toe kunnen komen."

Handle with Care

Wendy Wijnen benadrukt de korte lijntjes van het samenwerkingsprogramma dat dinsdag onder de naam 'Handle with Care' wordt ondertekend. "Er zijn nu vijf basisscholen in Tilburg die hierin samenwerken met de daklozenopvang, maar ik hoop dat alle scholen aansluiten zodat alle kinderen in de daklozenopvang wonen de juiste ondersteuning krijgen."

Alleen al dit jaar hebben meer dan 200 kinderen in Tilburg gebruik moeten maken van opvang en begeleiding van Traverse. Op dit moment zijn er nog 40 kinderen die dakloos zijn of voor wie dat dreigt te gebeuren.