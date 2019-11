Een vrouw is maandagochtend mishandeld bij haar huis aan de Spaaneindsestraat in Esbeek. Volgens de politie gebeurde dit rond kwart over elf, 'uit het niets'.

De vrouw werd geraakt op het hoofd, maar kon haar huis in vluchten. Daar vond haar man haar.

Ziekenhuis

De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht.

Of ze is geslagen door een of meerdere mensen, weet de politie niet. De vrouw kon nog geen verklaring afleggen. Een signalement van de dader of daders is ook niet bekend.