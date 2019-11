Willem-Alexander komt vernieuwd herinneringscentrum van Kamp Vught openen

Met een gloednieuwe permanente expositie wil Nationaal Monument Kamp Vught een belangrijke rol blijven spelen in de overlevering van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Vught. 32.000 gevangenen uit meer dan 30 landen verbleven toen korte of langere tijd in 'Konzentrationslager Herzogenbusch' om in veel gevallen doorgestuurd te worden naar vernietigingskampen.

Jaarlijks komen er zo'n 70.000 bezoekers naar Vught om te zien en te horen wat er toen gebeurd is. Onder de bezoekers heel veel scholieren en studenten. Voor directeur Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught werd het tijd om de permanente tentoonstelling te veranderen en te vernieuwen.

"De huidige tentoonstelling dateert al uit 2002. Inmiddels zijn we weer veel verder met techniek en we hebben weer veel meer verhalen en middelen om dat indringend over te brengen. Vandaar de noodzaak voor de nieuwe expositie."

Wat zijn de grootste veranderingen?

"We hebben objecten opgenomen die we nog niet lieten zien. We hopen meer diepgang te brengen met filmpjes en audio en het is letterlijk kleurrijker door bijvoorbeeld zwart-wit foto's die zijn ingekleurd. We vertellen het verhaal nu op verschillende, gevarieerdere manieren."

Wordt er ook gemikt op een andere doelgroep, nu de generatie die de oorlog heeft meegemaakt aan het verdwijnen is?

"Nee. We mikken nog steeds al alle generaties, maar we zijn wat betreft thema's wel wat aan het opschuiven. Zo hebben we het, naar aanleiding van wat we hier laten zien, ook over hoe belangrijk het is dat je nadenkt over de keuzes die je nu maakt."

De nieuwe expositie wordt geopend door onze koning. Dat moet u goed doen?

"Ja. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Het benadrukt ook nog eens het belang van deze plek voor heel Nederland. Het past ook in een traditie. Want zijn moeder, toen nog Koningin Beatrix, opende in 1990 het eerste Monument en zijn opa, Prins Bernard, was in 2002 aanwezig bij de opening van het gebouw waar we nu zijn."

De opening van de permanente expositie 'Kamp Vught: 32.000 verhalen en zeven seizoenen' in het vernieuwde herinneringscentrum door Koning Willem-Alexander is op dinsdag 27 november. Vanaf 28 november is de expositie voor het publiek te bezoeken.