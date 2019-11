In het hart geraakt door in brand gestoken kunstgrasveld DVO'60 [VIDEO]

ROOSENDAAL -

Het zit ze duidelijk hoog. "Dit is geen kattenkwaad meer", zegt secretaris Piet van Osta van voetbalclub DVO'60 in Roosendaal over het kunstgrasveld dat dit weekend in brand werd gestoken: "Als ik ze in mijn handen krijg, hebben ze een probleem." Terreinknecht Henny de Jong laat met een aansteker zien dat het geen ongeluk kan zijn geweest. Beiden staat het huilen nader dan het lachen, want het veld was nog geen jaar oud. Bekijk hier de video.