Straatrovers in Breda slaan slachtoffer tanden uit de mond als hij zijn telefoon terugvraagt

BREDA -

Een man in Breda is deze zomer ernstig mishandeld na een avondje stappen in de binnenstad. Door een harde stomp in het gezicht lieten meerdere tanden los. De daders lopen nog vrij rond. Daarom heeft de politie maandagavond bewakingsbeelden van de twee daders laten zien in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.