Vrachtwagenchauffeur die ongeval op A2 veroorzaakte, was vermoedelijk onwel

Het ongeluk op de A2 gebeurde rond kwart over negen maandagochtend. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

De Poolse vrachtwagenchauffeur die maandagochtend een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A2 bij knooppunt de Hogt, is waarschijnlijk onwel geworden. Dat meldt de politie.

Eerder was al een blaastest afgenomen en bleek dat hij niet dronken was. De vrachtwagenchauffeur ligt nog in het ziekenhuis.

Bij het ongeluk kwam een 62-jarige vrouw uit Sterksel in een auto knel te zitten tussen twee auto's, ze kwam om het leven. De weg was lange tijd dicht.

De man werd door de politie ook in verband gebracht met een ongeluk op de A67 in Eersel, na onderzoek bleek dat hij hier niets mee te maken had.

