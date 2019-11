Oliebollenkraam onder vuur na Facebookpost over zwarte piet: 'Ik heb er spijt van'

Op Facebook is ophef ontstaan over een post van gebakskraam De Wit uit Eindhoven. De oliebollenverkoper plaatste een foto van een donkere man met zijn zoontje, en noemde hen in de begeleidende tekst zwarte pieten. Dat zorgt voor boze reacties. "Het was niet zo bedoeld, ik heb er spijt van en wil graag met die man in contact komen", zegt oliebollenverkoper Piet de Wit.

Zaterdag kocht bij zijn oliebollenkraam in Woensel een donkere klant met zijn zoontje twee oliebollen. Het zoontje was verkleed als zwarte piet.

“Kijk eens hoe dit kleine, maar ook de grote zwarte piet hiervan genieten”, schreef de vrouw van Piet zaterdag bij een foto van het tweetal op de Facebookpagina van het bedrijf. Het was naar eigen zeggen goed bedoeld, maar leidde tot een storm van ophef. Piet en zijn vrouw werden talloze keren gebeld, ook werd massaal gereageerd op zijn Facebookbericht. Het echtpaar zou racistisch zijn.

Piet vertelt: “Toen mijn vrouw de foto wilde plaatsen, vroeg ik haar al of het wel zo verstandig was. Maar we zagen er geen kwaad in, de man die op de foto staat vond het ook leuk dat de foto genomen werd."

'Geen racist'

Piet wil benadrukken dat hij absoluut geen racist is. “Ik zit zo niet in elkaar en mijn vrouw ook niet. Ik heb ook donkere mensen in dienst gehad, Marokkanen en Kenianen. Ik vind dit heel vervelend. Ik wil graag met die man op de foto in contact komen, om excuses aan te bieden. Ik krijg nu allemaal nare reacties en word bedreigd, maar dit was nooit zo bedoeld.”

Op Facebook plaatste hij eerder een post waarin hij zijn excuses aanbiedt. Later verwijderde hij zijn hele Facebookpagina. "Maar ik wil me graag persoonlijk bij die man en zijn zoontje verexcuseren."