Bewoners en bezoeker bedreigd bij gewapende overval op huis in Helmond

Twee mannen hebben maandagavond rond tien uur een gewapende overval gepleegd op een huis aan de Paulus Potterlaan in Helmond. In het huis waren op dat moment de twee bewoners en een bezoeker aanwezig. Eén van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De daders drongen het huis binnen en dreigden hierbij met een vuurwapen of iets dat daarop lijkt.

Het is niet duidelijk of de overvallers, die zijn gevlucht, iets hebben buitgemaakt. In en om het huis in Helmond deed de politie uitgebreid onderzoek. Onder meer forensische specialisten kwamen naar de Paulus Potterlaan voor sporenonderzoek.

Van de daders is een signalement verspreid. Een van de twee mannen is ongeveer 1.85 meter lang. Hij droeg een zwarte jas en een bivakmuts. De tweede man is kleiner, ongeveer 1,75 meter. Hij heeft een stevig postuur. Voor zover bekend zijn de overvallers nog niet gepakt.