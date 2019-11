Ongelukken zorgen voor uren vertraging in de ochtendspits op A58 en A2

Rijd je dinsdagochtend vanuit Breda in de Richting Tilburg dan moet je enorm veel geduld hebben. Een ongeluk bij Tilburg Centrum-West zorgt voor een enorme vertraging. Iets voor halfacht moeten automobilisten volgens de ANWB rekening houden met meer dan drie uur vertraging tussen Ulvenhout en knooppunt De Baars bij Tilburg. Ook op de A2 is het geen pretje. Daar zorgt een ongeluk bij Zaltbommel voor veel vertraging vanuit Eindhoven richting Utrecht.

Vanaf de afrit Sint-Michielsgestel loopt het vast op de A2. Automobilisten moesten volgens de ANWB rond zeven uur rekening houden met bijna twee uur vertraging. Even later liep dat zelfs op tot meer dan drie uur. Twee rijstroken waren dicht. Rond kwart over zeven was de weg weer vrij en begon de vertraging langzaam af te nemen.

Op de A58 is van verlichting rond halfacht nog geen sprake. Twee rijstroken zijn nog dicht en er staat een file van 17 kilometer die volgens de ANWB dus zorgt voor meer dan drie uur vertraging.