Brabantse ziekenhuizen doen massaal mee aan landelijke staking, bijna overal zondagsdiensten

In bijna alle ziekenhuizen in Brabant wordt woensdag gestaakt. Dit betekent dat er zondagsdiensten gedraaid worden in de meeste ziekenhuizen. Het verpleegkundig personeel wil een betere CAO en minder werkdruk.

Afspraken zijn afgezegd en verzet, spoedeisende behandelingen worden wel gewoon uitgevoerd.

Een minuut stilte

In onder meer de locatie van het TweeSteden van het ETZ in Tilburg, het Amphia Ziekenhuis in Breda en Sint Anna in Geldrop houden personeelsleden protestmarsen. In Breda wordt ook één minuut stilte gehouden. De animo om te staken is groot. De bonden dachten op voorhand dat de helft van de ziekenhuizen mee zou doen, maar het ziet er nu naar uit dat ongeveer negentig procent zich bij het protest aansluit. Ook gaan er medewerkers naar de landelijke manifestatie in Utrecht.

Het Pantein Ziekenhuis in Boxmeer is het enige ziekenhuis waar niet gestaakt wordt. Daar delen verpleegkundigen wel flyers uit.

Deelnemende ziekenhuizen

In Brabant doen behalve het Amphia Ziekenhuis, het Bravis ziekenhuis, het ETZ Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis, Sint Anna, Elkerliek Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven mee aan de staking.

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en dertig revalidatiecentra in Nederland. De cao ziekenhuizen verliep op 31 maart van dit jaar.