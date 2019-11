Met hoge nood moet je niet in Oss of Roosendaal zijn

Er komen steeds meer openbare toiletten bij, maar als je hoge nood hebt moet je niet in de gemeenten Roosendaal en Oss zijn. Zij zijn de minst gastvrije toiletgemeenten. In Roosendaal zijn maar twaalf openbare toiletten te vinden.

Op Wereld Toilet Dag wordt er aandacht gevraagd voor het tekort aan openbare toiletten. Maag Lever Darm Stichting (MLDS) deed onderzoek naar de meest toiletvriendelijke gemeente. De gemeente Roosendaal kwam niet heel positief uit de test, maar wethouder Cees Lok probeert dit te verbeteren.

Lastig vindbaar

“Op een aantal plaatsen zijn er openbare toiletten. Het probleem is dat ze soms niet goed vindbaar zijn voor mensen die voor het eerst in Roosendaal komen.”

Rond het centrum van de Brabantse stad zijn er maar twee toiletten open. “Dat moeten er meer zijn, maar je kan op heel veel plekken wel terecht. In het overdekte winkelcentrum Roselaar is een keurig toilet. Je kan naar de Hema en bij de fietsenstalling is ook een wc. De vraag is of het toilet altijd herkenbaar is.”

Er zijn volgens de wethouder twee dingen die beter moeten. “We zouden meer openbare toiletten willen en het moet beter aangegeven worden waar het toilet is.”

Meierijstad

Roosendaal en Oss zijn niet de enige gemeenten waar te weinig openbare toiletten zijn, ook Helmond en Tilburg staan ver onderaan in het lijstje. Meierijstad staat als enige Brabantse gemeente in de top tien van gastvrije toiletgemeente.