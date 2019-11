Sinterklaas logeert voor het eerst in Eindhoven, en op nog (minstens) negen plekken in Brabant

Tot en met 4 december logeert de Sint in de Steentjeskerk in Eindhoven

Sinterklaas logeert voor het eerst in Eindhoven, en op nog (minstens) zeven plekken in Brabant

Sinterklaas heeft er een nieuw logeeradres bij. De goedheiligman logeert dit jaar voor het eerst in Eindhoven, in de Steentjeskerk. ''Het kon niet zo zijn dat wij in Eindhoven, zo’n grote stad, geen eigen Sinterklaashuis hebben'', vertelt organisator Olof van Gelder.

Dinsdag waren de kinderen voor het eerst welkom in het monumentale onderkomen van de Sint in Eindhoven. ''Ik vind het fantastisch om die kinderen te zien smilen. En het sinterklaashuis moet Eindhoven nog meer op de kaart gaan zetten.''

Bijna geen Sinterklaashuis in Eindhoven

Met behulp van ongeveer 85 vrijwilligers lukte het Van Gelder om het Sinthuis op te zetten in de stad. Maar het scheelde niet veel of het hele feestje kon niet doorgaan. ''De afgelopen paar maanden hebben we gruwelijk hard moeten knokken om alle vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk is het gelukt. En als ik dan zie wat voor fantastisch iets we hier neer hebben weten te zetten, dan heb ik wel een klein traantje in m’n ogen.’’

Entreeprijzen lopen uiteen

Eindhoven is niet de enige plek in onze provincie waar Sinterklaas overnacht. Er zijn zeker tien huizen of kastelen waar kinderen een bezoekje kunnen aan het logeeradres van de goedheiligman.

De prijzen voor een kaartje variëren. Van gratis entree in onder meer Etten-Leur en Oosterhout tot aan 5,95 euro en 7 euro in respectievelijk Eindhoven en Heeswijk-Dinther.