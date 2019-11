Genoeg is genoeg, politieteam Markdal vormt kring tegen racisme

De racistische uitingen die zondagmiddag van de tribunes rolden bij FC den Bosch, houden de gemoederen nog steeds bezig. De voetballers van Oranje pakten dit op door hand in hand in een kring te gaan staan. Het politieteam Markdal volgt nu.

Op de foto van de agenten is te zien hoe zij in een kring staan en elkaars handen vasthouden. Daarbij staat de tekst: Enough is Enough #StopRacism.

Zondagmiddag werd Excelsior-voetballer Ahmad Mendes Moreira tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch racistisch bejegend. Met deze tweet geeft de politie aan dat racisme moet stoppen.

Oranje

Oranje gaf dinsdag op dezelfde manier hetzelfde signaal.

LEES OOK: FC Den Bosch gaat racistische spreekkoren tegen speler Excelsior onderzoeken