Man (45) uit Oss stond in brand na aanrijding op N320 bij Culemborg

Het ongeluk gebeurde rond 7.40 uur. De auto van het slachtoffer belandde om onbekende reden op de andere weghelft. Daar botste hij op een tegemoetkomend busje met aanhanger. De auto kwam vervolgens in een sloot terecht en vloog in brand.

Bestuurder stond in brand

De Ossenaar, die alleen in de auto zat, wist zelf uit de auto te komen. Hij stond in brand en probeerde de vlammen te doven door in het gras te rollen. Hij is met zware brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Zijn auto brandde volledig uit.