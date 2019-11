Hallo Jumbo! In België betaal je 17 procent minder dan in Brabant voor dezelfde boodschappen

Jumbo opende begin deze maand zijn allereerste supermarkt in België, in het plaatsje Pelt. De Veghelse boodschappengigant blijkt pal over de grens flink te stunten met prijzen, zo oordeelt Test-Aankoop, de vereniging voor de bescherming en verdediging van consumentenbelangen. Zo blijkt dat een vol supermarktkarretje in het Brabantse Budel, 15 kilometer verderop, 17 procent duurder is dan in België.

De consumentenorganisatie rekende aan de kassa in het Belgische Pelt een winkelkar van 50 producten af voor 124 euro. Daarna ging Test-Aankoop naar Budel waar het voor exact dezelfde producten 145 euro betaalde.

"Prijzenoorlog is begonnen"

Test-Aankoop merkt dat er een prijzenoorlog in België op komst is. “We wisten dat Jumbo met scherpe prijzen zou komen, maar dit is een opvallend verschil. Op die manier wordt de concurrentie, zoals bijvoorbeeld Colruyt, gedwongen om ook lager te gaan. De strijd om de concurrentie is begonnen."

De consumentenorganisatie vreest vooral de kwaliteit van de producten. “Coca-Cola blijft Coca-Cola en Dash blijft Dash, maar garnaalsalade… de kans bestaat dat daar binnenkort meer mayonaise dan garnalen in zit. Daarom moeten we in de toekomst toch meer op kwaliteit gaan controleren.”