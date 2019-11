Brrrr... het is koud: strooiwagens voor het eerst dit seizoen massaal de weg op

Het strooien om gladde wegen te voorkomen, was volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat nog niet in alle provincies nodig. Rijkswaterstaat stuurt strooiwagens de weg op wanneer temperaturen worden verwacht van rond nul graden of daaronder.

Het was voor Mervyn van Mourik van Saver in Roosendaal wel weer 'een momentje' toen hij met de strooiwagen de weg op mocht, zo vertelt hij woensdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. Op dat moment is hij bezig in Nispen. "Het is onder nul gegaan en pas geleden heeft het geregend dus dan ga je gladheid bestrijden", legt hij uit.

(luister hier naar Mervyn vanaf de strooiwagen in Nispen)

Mervyn van Mourik vanaf de strooiwagen in Nispen

Pas toch op voor gladheid

Er is dus behoorlijk massaal gestrooid, maar pas op, zo waarschuwt weerbureau MeteoGroup. Tot woensdagochtend een uur of tien kan het plaatselijk toch glad zijn. Dit door bevriezing van natte weggedeelten. Tot in elk geval acht uur geldt daarom code geel als waarschuwing voor mogelijke gladheid.

Woensdagochtend vroeg vriest het nog licht. Vervolgens stijgt de temperatuur tot maximaal vijf of zes graden. In de loop van de avond koelt het dan weer snel af en vervolgens gaat het opnieuw licht vriezen. Plaatselijk is er dan dus weer kans op gladheid. Dit door rijp of bevriezing.