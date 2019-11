Zo wordt er gestaakt in de Brabantse ziekenhuizen [FOTO EN VIDEO]

In het Amphia ziekenhuis in Breda hield personeel woensdagochtend en minuut stilte en daarna een luidruchtige protestmars. "F*ck dat eindbod, de zorg gaat kapot!", is op een spandoek te lezen.

Staking in het Amphia

Protestmars bij het Amphia

Ook bij het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven leggen verpleegkundigen het werk neer. In een van de locaties zetten de stakers een protestlied in. "We zijn aan het eind van ons geduld. Ik leg patiënten in de watten, maar ik loop mezelf voorbij!"

Stakingsactie in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven

Het stakende personeel van Ziekenhuis Bernhoven in Uden begon zijn protestactie woensdagochtend met een polonaise.

Zorgmedewerkers van het Elkerliek Ziekenhuis leggen vandaag ook het werk neer. Voor hen wordt een workshop in de Japanse vechtsport aikido verzorgd.