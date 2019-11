Marijn verkocht spullen van zijn kinderen om drugs te kunnen kopen, maar nu helpt hij jongeren

"Mijn grootste dieptepunt was dat ik spullen van mijn kinderen verkocht om drugs te kunnen kopen", zo vertelt Marijn Machielsen (55) aan een klas vol met leerlingen van het ROC in Tilburg.

"Daarna heb ik zelfmoord proberen te plegen. Ik ben in het washok gaan zitten, heb alle ramen dichtgeplakt en mijn crossmotor gestart om te sterven door de koolmonoxide. Het lukt niet, want de benzine raakte op en de crossmotor stopte ermee. Toen voelde ik me een nog grotere loser, maar mijn tijd was blijkbaar nog niet gekomen. Ik wilde eigenlijk niet dood, maar de cocaïne maakt je zo depressief."

Bekijk hier hoe Marijn voorlichting geeft op het ROC in Tilburg:

Heftig verhaal

Het levensverhaal dat ex-verslaafde Marijn Machielsen vertelt, komt binnen bij de circa twintig jongeren die op het ROC worden opgeleid tot beveiligers. De presentatie van Marijn is dan ook recht voor zijn raap. Over hoe hij op latere leeftijd heel snel en zwaar aan de drugs raakte, hoe hij daarbij vreemdging bij het leven en dat hij uiteindelijk door deze fratsen zijn vrouw en gezin verloor.

"Ik vind het allemaal wel heel heftig", zegt student Jerry. "Het verhaal raakte me wel."

Grenzeloosheid

Marijn Machielsen, die afkickte in een kliniek, vertelt aan de leerlingen het verhaal dat hij ook heeft opgetekend in zijn boek 'Ik kom van Pluto'. Een titel die refereert aan zijn soms onbezonnen en aparte gedrag.

"Na het gebruik van één xtc-pilletje liep het bij mij na enkele maanden al uit op het gebruik van speed, GHB en later heel heftig gebruik van cocaïne", zegt Marijn Machielsen. "Mijn probleem was en is grenzeloosheid. Die combinatie is levensgevaarlijk met drugs. Dan ga je ergens heen waar je eigenlijk helemaal niet wilt zijn. Ik denk dat er veel jongeren zijn die grenzeloos zijn en die moeten we zeker proberen te beschermen."

'Ik ben geen moraalridder'

En daarbij maakt hij zeker geen gebruik van een opgeheven, bestraffend vingertje. Marijn gaat het gesprek aan. "Belangrijkste doel is dat er openlijk over gesproken wordt", zo meent hij. "Een stukje bewustwording. Als ik er eentje kan redden, is mijn verhaal al geslaagd."

"Ik probeer een ander mens te zijn", vervolgt de ex-junkie. "Ik besef nu wat ik anderen heb aangedaan. Heel lang ben ik egocentrisch en egoïstisch geweest. Heel veel mensen hebben mij terecht uitgekotst. Ik probeer nu geen moraalridder te zijn, maar ze een realistisch verhaal te vertellen."

Geen taboe meer op drugsgebruik

Want dat drugs gevaarlijk en slecht voor de gezondheid zijn, snappen de jongeren ook wel. Marijn schudt ze alleen nog even goed wakker. Want dat is volgens hem broodnodig. "Drugs zijn tegenwoordig normaal geworden in Nederland", zo stelt hij. "Dat kan ik wel zeggen na zo'n honderd bezoeken aan scholen, het is nu veel makkelijker om te kopen en te gebruiken. Het taboe is verdwenen."

Lachgas, XTC en ketamine

De overheid en de horeca spelen daarbij ook een rol, zo meent Machielsen. Maar niet alleen in de controlerende rol. "Drugsgebruik wordt in de hand gewerkt als jongeren 2,80 euro voor een biertje moeten betalen. Mijn zoon werkt bij de Jumbo en verdient dan dertig euro op een zaterdag. Als hij dan drie of vier mixdrankjes koopt, als hij die al kan kopen, dan is zijn geld zo op. Dus die kinderen hebben een hele andere manier van uitgaan waarbij lachgas, xtc en ketamine veel belangrijker bij is geworden."

Heftige verhalen

Marijn spaart de leerlingen van het ROC daarom niet en eindigt met een paar heftige, persoonlijke verhalen. Over moeders die vanwege de drugs hun kind moesten begraven en over een vriend die aan een overdosis bezweek. De leerlingen hebben stof tot nadenken en verlaten vrij stilletjes het klaslokaal.

Wie het boek 'Ik kom van Pluto' graag wil lezen, kan een bericht sturen naar marijn1963@hotmail.com.