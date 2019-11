Hyenapup geboren in de Beekse Bergen, de vlekken komen later

Beschuit met muisjes in Safaripark Beekse Bergen! Zaterdag is daar een gevlekte hyena geboren. Alles gaat goed met moeder Kaïdi en haar pup. “We zijn heel erg blij”, vertelt verzorger Kris Jansen.

Het is voor Kris altijd leuk als er dieren worden geboren. Toch was deze geboorte extra speciaal. “De moeder heeft al vaker een jong gekregen, maar voor de vader was het de eerste keer. Het was voor ons dus extra spannend of het allemaal zou lukken.”

Jongen of meisje

Het dierenpark weet nog niet of de pup een jongen of een meisje is. Dat wordt pas over een paar weken duidelijk. Op dit moment kunnen de verzorgers ook niet veel doen voor het vijf dagen oude dier.

“Hyena’s zijn wilde dieren en zij doen alles zelf. We zien de pup af en toe wel, maar de moeder is altijd bij het jong. Het is dus lastig om iets te controleren van de pup, maar we vertrouwen op de moeder.”

Vlekjes

Het gaat over gevlekte hyena’s, maar bij de pup is nog geen vlek te bekennen. “Het duurt een maand of drie totdat er vlekken komen.”