Prijzenregen in Tilburg, 100.000 euro verdeeld onder 23 winnaars van de Postcode Loterij

Ruim twintig inwoners van Tilburg zijn zaterdag in de prijzen gevallen. Op de postcode 5014 JE is de Buurt-Ton van de Postcode Loterij gevallen. Dit prijzengeld werd onder 23 winnaars verdeeld.

Een winnaar met vijf loten kreeg 13.000 euro. De meeste winnaars wonnen 2.600 euro. Er werd ook een bedrag van 10.400 euro gewonnen (4 loten) en 7.800 euro (3 loten) en 5.200 euro (2 loten).

Geluksvogels

Het is niet de eerste keer dat er geld wordt verdeeld in Tilburg. In april waren zes bewoners van het Piusplein ook al geluksvogels. Zij mochten ook 100.000 euro verdelen.

De Buurt-Ton is naast de Postcode Straatprijs een vaste prijs van de Postcode Loterij die wekelijks bekend wordt gemaakt. De prijs van 100.000 euro wordt verdeeld over het aantal deelnemers in de winnende postcode. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal meespelende loten.