Milco Abrahams gaat naar WK trampolinespringen, maar moet alles zelf betalen

Hij traint negen keer per week en heeft vrijwel elke zondag een wedstrijd. Milco heeft er alles voor over om een van de beste trampolinespringers van de wereld te worden. Het talent heeft al deelgenomen aan vijf jeugd-WK’s. En ook tijdens twee EK’s was hij van de partij.

Bij zijn laatste jeugd-EK haalde hij een bronzen medaille. Dit jaar maakt hij zijn debuut op het ‘grote’ WK. Milco is ambitieus, maar ook realistisch: “Ik kom met mijn leeftijd pas net kijken. De beste sporters lopen daar rond dus het wordt moeilijk om überhaupt de halve finale te bereiken.”

Milco vertelt over zijn sport en dat hij baalt dat hij alles op eigen kosten moet doen:

Investering

Milco ziet deelname aan het WK, dat in Tokio wordt gehouden waar volgend jaar de Olympische Spelen zijn, als een investering in de toekomst.

Het WK dat op 28 november begint bestaat uit voorrondes, halve finales en uiteindelijk de finale. 24 trampolinespringers gaan naar de halve finale en de acht beste deelnemers plaatsen zich voor de Olympische Spelen van Tokyo in 2020.