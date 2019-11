Milco Abrahams wil als trampolinespringer naar de Olympische Spelen, maar moet alles zelf betalen

De 18-jarige Milco maakt zich op voor de Olympische Spelen in Tokio.

Milco Abrahams maakt dit jaar zijn debuut op het WK trampolinespringen. Theoretisch gezien kan de 18-jarige Ossenaar zich daar plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, maar het jonge talent hoeft niet te rekenen op financiële ondersteuning van de bond. “Ik moet alles zelf betalen”, zegt Milco.

Hij traint negen keer per week en heeft vrijwel elke zondag een wedstrijd. Milco heeft er alles voor over om een van de beste trampolinespringers van de wereld te worden. Het talent heeft al deelgenomen aan vijf jeugd-WK’s. En ook tijdens twee EK’s was hij van de partij.

Bij zijn laatste jeugd-EK haalde hij een bronzen medaille. Dit jaar maakt hij zijn debuut op het ‘grote’ WK. Milco is ambitieus, maar ook realistisch: “Ik kom met mijn leeftijd pas net kijken. De beste sporters lopen daar rond dus het wordt moeilijk om überhaupt de halve finale te bereiken.”

Het WK bestaat uit voorrondes, halve finales en uiteindelijk de finale. 24 trampolinespringers gaan naar de halve finale en de acht beste deelnemers plaatsen zich voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Investering

Milco ziet deelname aan het WK, dat overigens ook in Tokio wordt gehouden, als een investering. Zowel sportief als financieel. Hij kan zich meten met de toekomstig olympisch kampioen, maar hij krijgt geen financiële ondersteuning van de gymnastiekbond KNGU. “De KNGU beschouwt trampolinespringen niet als topsport waardoor ik alles zelf moet betalen. Deelname aan het WK kost me zo’n 3500 euro”, vertelt Milco.

Sinds 1999 is trampolinespringen ook een olympische sport en op de Olympische Spelen van Sydney in 2000 stond de sport voor het eerst op het olympisch programma.

Een goede prestatie op het WK kan deelname aan de Olympische Spelen van 2020 betekenen voor Milco, maar dat komt volgens zijn trainer Lennard Villafuerte te vroeg: “Hij kan zich nog niet meten met de absolute top, maar over vier jaar maakt hij wel degelijk kans om de Olympische Spelen te halen. Voor nu is het al knap dat hij zich heeft weten te kwalificeren voor het WK.”

De voorrondes van het WK vinden plaats op 28 en 29 november. De halve finales en finale volgen op 30 november en 1 december.