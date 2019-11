‘PSV-Heerenveen wordt appeltje-eitje’, ommekeer is volgens oud-trainers dichtbij

Bekijk hieronder de video waarin Aad de Mos en Huub Stevens praten over de situatie bij PSV (en lees verder):

Door de interlandperiode heeft PSV zich in relatieve rust kunnen voorbereiden op speelronde veertien in de eredivisie. In eigen huis neemt de ploeg van Mark van Bommel het op tegen SC Heerenveen. Daarmee moet er een einde komen aan de reeks wedstrijden zonder overwinningen. “Dat gaat ook wel gebeuren”, zegt Huub Stevens. Ook Aad de Mos is van mening dat PSV na zondag weer omhoog kan gaan kijken. “Heerenveen is een ploeg die PSV goed ligt. Dat wordt appeltje-eitje voor PSV. Zeker als Steven Bergwijn en Donyell Malen terugkeren.”

Er is de afgelopen tijd natuurlijk veel gezegd en geschreven over PSV en Mark van Bommel. Maar de 42-jarige beginnend trainer heeft zich aardig staande weten te houden tijdens de sportieve crisis, zo vinden Stevens en De Mos. "Het is goed dat hij zijn spelers in bescherming neemt", stelt De Mos. "Hij maakt fouten zoals laatst met Jeroen Zoet of vorig seizoen de bekernederlaag tegen RKC, maar hij geeft zijn fouten wel toe en hij leert er ook van."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Huub Stevens als PSV-trainer (foto: HollandseHoogte).

Zichzelf gebleven

“Je moet vooral geen toneelstukje opvoeren, maar gewoon jezelf blijven”, zegt Stevens, die zelf in 2008 zijn ontslag indiende als PSV-trainer na mindere resultaten. “En Mark van Bommel blijft zichzelf en komt rustig over in de media.”

Maar door de recente resultaten is de achterstand van PSV op Ajax al opgelopen naar elf punten. “De ploeg moet zich vooral richten op een mooie prestatie in de KNVB-beker en zo ver mogelijk komen in Europa”, zegt De Mos. “Ajax ga je niet meer inhalen, maar als je dan de strijd met AZ nog aangaat om plek twee, zou je het seizoen nog kunnen redden.”