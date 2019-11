Pop-upfietsenstalling voor zee van fietsen tijdens uitgaansnachten in Breda

Vanaf komend weekend wordt het een stukje makkelijker om je fiets te stallen als je uitgaat in Breda. Er komt namelijk een pop-upfietsenstalling aan de Nieuwe Prinsenkade. Deze stalling is open op vrijdag- en zaterdagavonden.

De pop-upfietsenstalling is er speciaal voor de twee drukste avonden in het weekend en is open van tien uur 's avonds tot zeven uur 's morgens. Op die dagen is er veel overlast van de fietsen die niet goed geparkeerd staan.

Stukje verder lopen

“Met de pop-upfietsenstalling creëren we een plek waar iedereen zijn fiets kan parkeren. Juist op de avonden waar er het meest behoefte aan is. En ja, het is drie minuutjes verder lopen, maar de veiligheid neemt daarmee wel toe en dat is in ieders belang. Je moet er toch niet aan denken dat een stel fout geparkeerde fietsen de oorzaak is dat de ambulance net te laat bij je aan de deur komt?!”, vertelt wethouder Greetje Bos.

De komende tijd wordt het uitgaanspubliek geïnformeerd over de nieuwe stalling. Het is ook nog mogelijk om je fiets te stallen bij de bemande stalling aan de Kraanstraat.