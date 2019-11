Geen zin om je autoruit fatsoenlijk te krabben? Dat kan je 380 euro kosten!

WOENSDRECHT -

In West-Brabant was het in de nacht van dinsdag op woensdag het koudst in Nederland. In Woensdrecht werd -4,7 graden gemeten. Ook aankomende nacht bestaat er kans op Brabantse vorst. Maar let op: in de ochtend even snel je pinpas over jouw bevroren voorruit halen, kan je 380 euro kosten.