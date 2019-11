Internationale Dag van de Rechten van het Kind in Tilburg gevierd met debatmarathon

TILBURG -

Overal ter wereld vinden we dat volwassenen goed voor kinderen moeten zorgen en beschermen. Dat is opgeschreven in een soort afsprakenlijst: het Kinderrechtenverdrag. Elk jaar wordt op twintig november wereldwijd de Dag van de Rechten van het Kind gevierd. In Tilburg werd dit gedaan door het houden van een debattraining en debatmarathon. Ruim honderddertig basisschoolleerlingen uit de regio deden mee.