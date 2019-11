'Moet de schoolpauze langer?', kinderen leren debatteren want zij mogen ook meepraten

TILBURG -

Op de Dag van de Rechten van het Kind leerden kinderen in popcentrum 013 in Tilburg hoe ze moeten debatteren. Na eerst flink te oefenen, mochten ze zelf met hun leeftijdgenootjes in debat gaan. "Moeten kinderen langer pauze krijgen op school?", was een van de onderwerpen. Best lastig, want er is natuurlijk van alles voor en tegen te zeggen.