Wie wordt de Brabander van het Jaar 2019? Dat bepaal jij, stem nu!

EINDHOVEN -

De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Wij vroegen wie dat volgens jou zou moeten zijn. We kregen heel veel reacties en daaruit zijn tien kandidaten geselecteerd. Maar wie gaat er met de titel vandoor? Dat bepaal jij!