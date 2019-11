Strijd om miljoenen: Laurentius in Breda sleept oud-directeur en toezichthouders voor de rechter

Wat Laurentius in de rechtszaak precies van het eist staat niet in de verklaring van de woningbouwvereniging.

Gesjoemeld

Walter Vermeulen heeft - onder toezicht van de Raad van Commissarissen - tussen 2004 en 2012 gesjoemeld met geld van Laurentius. De woningbouwcorporatie stelt dat ook de bewoners daar de gevolgen van ondervinden. "Laurentius heeft immers vele tientallen miljoenen euro schade geleden", aldus de verklaring. De corporatie wil het hoger beroep dat Vermeulen heeft aangetekend niet afwachten.

Eind 2017 ging Laurentius nog altijd gebukt onder het wanbeleid van de voormalige leiding. Bekijk hier een reportage uit dat jaar en lees daarna verder.

Weer gezond

Door enorm te snijden in de kosten is Laurentius er weer bovenop gekrabbeld. " Directeur Jessie Bekkers: “Jarenlang moesten we onze bewoners teleurstellen. We moesten terughoudend zijn met het uitvoeren van planmatig onderhoud, konden geen nieuwe woningen bouwen en ook andere grote investeringen waren niet mogelijk. Langzaamaan kan Laurentius weer een gezonde bijdrage leveren aan de huisvesting in Breda en Alphen-Chaam, maar het geld dat daarvoor beschikbaar is, is uiteraard nog beperkt."