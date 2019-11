Van keeperstrainer in het amateurvoetbal naar het grote Liverpool

Van de amateurvoetballers van OJC Rosmalen naar het grote Liverpool, de Engelse topclub die vorig jaar op indrukwekkende wijze de Champions League won. Voor Dennis Smit komt in het nieuwe jaar een droom uit. Vijf dagen lang mag hij daar een kijkje in de keuken nemen om een nog betere keeperstrainer te worden.

Smit is oud-doelman van het eerste elftal van OJC en traint in Rosmalen de doelmannen van alle seniorenselectieteams. "Dit is mijn passie", legt hij uit, "Ik geef alles wat ik heb en ik wil hier mijn beroep van maken."

Connecties

Om een nog betere keeperstrainer te worden, loopt hij al stage bij eredivisieclub FC Utrecht - onder leiding van oud-doelman Stefan Postma - en krijgt hij begeleiding van Harald Wapenaar, de keeperstrainer van Willem II. Maar Liverpool is nog een maatje groter. "Dit komt wel even binnen, inderdaad."

Op 15 januari vertrekt hij naar Engeland, voor een periode van vijf dagen. Dit heeft hij te danken aan zijn trainer Willem Leushuis. "Ja, die heeft wat connecties", legt Smit uit. Bij de Reds werkt al jarenlang een Nederlander als keeperstrainer: John Achterberg. Met hem nam Smit vervolgens contact op en die stond positief tegenover zijn stage.

'Ik ben vrij nuchter'

"Ik ben vrij nuchter, maar naarmate januari dichterbij komt, zal dat wel anders zijn", lacht Smit. "Bij Liverpool vangt Achterberg me op. Ik laat het maar een beetje op me afkomen. Ik denk dat ik daar vooral actief zal zijn bij de academy, de jeugdopleiding. Het eerste elftal van Liverpool - met Bredanaar Virgil van Dijk en landgenoot Georginio Wijnaldum - is echt een afgesloten geheel."

Het trainen van de Braziliaanse eerste doelman Alisson Becker of zal er dus waarschijnlijk niet in zitten, maar dat mag de pret voor Smit niet drukken. "Ach, je pakt tijdens zo'n stage altijd dingetjes mee", benadrukt hij. "Dit komt hoog op mijn cv."