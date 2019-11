Opnieuw Brabants brood voor Holland: broodcrossing voor de voedselbank

Brabant gaat opnieuw brood naar Holland brengen. Met een zogeheten 'broodcrossing' herdenkt Geertruidenberg dat 75 jaar geleden per schip brood werd van Geertruidenberg naar het hongerende Hardinxveld in Zuid-Holland werd gebracht. Dat gebeurde direct na de bevrijding in mei 1945 en wordt 75 jaar later herhaald: in mei volgend jaar.

De broodcrossings waren een vergeten stukje oorlogsgeschiedenis dat opnieuw bekendheid kreeg door een oud tegeltableau dat in het depot van museum De Roos in Geertruidenberg lag. Op het tableau staat in woord en beeld wat de broodcrossings van Geertruidenberg naar Hardinxveld inhielden, in het net bevrijde Nederland.

Nu voor de voedselbank

Het historische tableau werd lang geleden, als dank voor de voedselhulp, door de bevolking van Hardinxveld aan Geertruidenberg geschonken. In de vestingstad belandde het uiteindelijk in een depot en leek het door iedereen vergeten. Daar kwam verandering in toen de burgemeester van Hardinxveld zijn collega van Geertruidenberg een foto liet zien van het tableau. Het was de start van nieuwe 'voedselhulp'.

Het vergeten tableau dient nu als inspiratiebron voor een nieuwe broodcrossing. In mei 2020 zal er vanuit Geertruidenberg opnieuw een boot vertrekken naar Hardinxveld. Aan boord niet alleen broden, maar ook ingezameld voedsel voor de voedselbank daar.

Historische vaartuigen

"Dat gaan jongeren doen", vertelt vrijwilliger Henk Kruithof, "en dat is ook de les die we aan jongeren willen meegeven. Niet alleen toen was er gebrek aan voedsel. Zelfs nu zijn er mensen die niet zonder voedselhulp kunnen. Het is niet zo vanzelfsprekend dat alles er is wat je hartje - of je maag - begeert."

De bedoeling is dat voor de nieuwe broodcrossing historische vaartuigen worden ingezet.