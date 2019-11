Dodelijke steekpartij in Breda: man (37) na elf jaar opgepakt in Montenegro

Op de Edisonstraat in Breda werd de man neergestoken. (Foto: Omroep Brabant)

Voor een uiteindelijk fatale steekpartij in Breda in juni 2008 is na elf jaar in Montenegro een 37-jarige verdachte opgepakt. Bij de steekpartij kwam de 33-jarige Ahmet Ceylan uit Breda om het leven. De verdachte werd in augustus in Montenegro opgepakt. Vorige week is hij uitgeleverd aan Nederland. Dat maakte de politie donderdag bekend.

Op 20 juni 2008 is op de Edisonstraat de 33-jarige Ahmet Ceylanuit Breda neergestoken. Een dag later overleed de vader van drie kinderen aan zijn verwondingen.

Voetbalwedstrijd

De Bredanaar is die avond in een café om de EK-voetbalwedstrijd tussen Turkije en Kroatië te kijken. Die wedstrijd werd door Turkije gewonnen.

Wanneer Ahmet Ceylan het café verlaat wordt hij even verderop op straat in zijn pols, nek en rug gestoken. Hij zakt in elkaar en overlijdt de volgende dag aan zijn verwondingen.

Internationaal gesignaleerd

Naar aanleiding van de steekpartij werd in 2008 een onderzoek ingesteld. Hierbij is een toen 26-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aangemerkt.

Uit onderzoek bleek verder dat de verdachte uit Nederland zou zijn gevlucht. Hierdoor stond de man internationaal gesignaleerd.

Aanhouding in Montenegro

Op 15 augustus van dit jaar melden de autoriteiten in Montenegro dat zij de verdachte hebben aangehouden. Op 13 november is de man, na een uitleveringsverzoek, overgebracht naar Nederland.

Hij zit nu in voorlopige hechtenis en is voorgeleid door de rechter-commissaris. Het onderzoek loopt nog.