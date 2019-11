Krakers mogen van rechter in pand Bredase Catharinastraat blijven ondanks overlast

De krakers in het pand aan de Bredase Catharinastraat 87-89 mogen voorlopig blijven zitten. Het hoger beroep dat Zuylenstaete Vastgoed BV had aangespannen, werd onlangs door eigenaar Marcel van Hooijdonk verloren. Buurtbewoners klagen al tijden over de krakers omdat ze veel overlast zouden veroorzaken.

In maart 2019 bepaalde de rechtbank in Breda al dat de krakers mochten blijven zitten. Ook nu na het hoger beroep hoeven zij het pand niet verlaten. De rechter vindt het woonrecht in dit geval boven het eigenaarsrecht gaan omdat het monumentale pand, op wat kleine opslag na, niet in gebruik is.

"Jammer dat we verloren hebben", zegt huiseigenaar Marcel van Hooijdonk. "Ik had dit niet verwacht omdat kraken sinds een aantal jaar strafbaar is. We leggen ons bij de uitspraak neer. De krakers kunnen blijven zitten tot er concrete ontwikkelingen zijn."

'Rotte kies'

Het pand aan de Catharinastraat is inmiddels berucht door de overlast die het geeft aan de buurt. Volgens omwonenden is er sprake van ruziënde drugsgebruikers, stankoverlast, dealers die af- en aanrijden en op regelmatige basis wordt er zelfs op straat gevochten. Iets wat door de krakers schoorvoetend wordt erkend, maar als overdreven wordt bestempeld.

Burgemeester Paul Depla van Breda noemde het kraakpand onlangs nog een 'rotte kies' die de stad zo snel mogelijk kwijt wil. Door de uitspraak van de rechter zal dit voorlopig niet gebeuren.

