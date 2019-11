In eigen huis ongeslagen en uit pas één overwinning voor FC Eindhoven: 'Geen verklaring voor'

Bekijk de video met Swinkels en lees daarna verder.

Vijf overwinningen en twee keer een gelijkspel. FC Eindhoven heeft het in eigen huis goed voor elkaar dit seizoen. Als je kijkt naar de uitwedstrijden is dat een heel ander verhaal. In acht wedstrijden werd er zes keer verloren. De grote vraag: hoe kan het dat er zo'n groot verschil is tussen thuis- en uitwedstrijden?

"Eigenlijk heb ik geen verklaring”, zegt Swinkels nadat hij er even over heeft nagedacht. “We verliezen de uitwedstrijden wel tegen goede ploegen, zoals Jong Ajax en De Graafschap. Maar als we wisten waar het verschil door zou komen, hadden we er al wel iets aan gedaan.”

Thuis voelt iets vertrouwder, maar het is geen verschil van dag en nacht met een uitwedstrijd - Ruud Swinkels

“Je stapt thuis wel met een iets ander gevoel het veld op, het is iets vertrouwder. Maar dat is geen verschil van dag en nacht. Het is ook niet dat we in heksenketels hebben gespeeld waar je bang van wordt. Nee, ik heb geen echte verklaring.”

Niet bang voor koploper

Vrijdagavond wacht in eigen huis een duel met een goede tegenstander. SC Cambuur komt op bezoek. De koploper wist van de vijftien gespeelde wedstrijden slechts twee keer niet te winnen. “Het gaat een mooi potje worden, het is een leuke en goede tegenstander. We gaan alles uit de kast halen om een mooi resultaat te halen. We zijn niet bang voor ze, het kan een mooi wedstrijdje worden.”

Swinkels geeft aan dat hij met FC Eindhoven de play-offs wil halen. “De nacompetitie is het leukste toetje.” En dus zou winst op Cambuur wel heel fijn zijn. “Ja, al pak ik liever de punten tegen ploegen die rondom ons staan. Dat zijn belangrijkere wedstrijden. Als we winnen van Cambuur, pakken we bonuspunten.”