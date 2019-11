Etten-Leur al 20 jaar verlost van snelweg dwars door het centrum

Niet alleen zorgde de rijksweg voor stank en herrie, er gebeurden ook veel ongelukken op de vijf kruisingen met stoplichten. Tijdens de spits veel kop-staart-botsingen, zwaardere ongelukken als het gaspedaal dieper kon worden ingedrukt.

14 jaar wachten

Jarenlang werd geprobeerd om 'Den Haag' te overtuigen dat een alternatief voor de N58 hard nodig was. Dit leidde in 1985 tot het besluit voor de aanleg van de zuidelijke omlegging. Toch moesten de inwoners nog veertien jaar wachten voordat dit nieuwe deel van de snelweg A58 werd geopend. "Het was echt een opluchting voor Etten-Leur toen Rijkswaterstaat besloot om de omleiding te realiseren. Die N58 was ons struikelblok. Het zuidelijk deel van het centrum was gescheiden door een levensgevaarlijke snelweg", zegt wethouder Kees van Aert.

Ook Piet Paantjens kan zich de verkeersdrukte en herrie - vijf meter van zijn voordeur - nog goed herinneren: "Toen we het huis in 1981 kochten hebben we er geluidswerend glas in gedaan en dat scheelde een stuk. Maar als we buiten zaten moesten we als er veel vrachtwagens voorbij kwamen wel eens ons mond houden. We hadden er wel last van, eerlijk is eerlijk."

Winkelcentrum uitgebreid

De Roosendaalseweg, de Parklaan en de Bredaseweg herinneren met hun gescheiden rijbanen nog de oude situatie. Maar in die twintig jaar zijn de wegen door lange rijen bomen veranderd in heuse groene lanen. Lanen die vanuit het westen en het oosten rechtstreeks leiden naar het nieuwe winkelcentrum Etten-Leur. Dat overdekte winkelcentrum was begin jaren zestig deels al pal langs de rijksweg gebouwd, maar kon in de nieuwe situatie flink worden uitgebreid.

De oude rijksweg dwars door Etten-Leur is nog steeds zichtbaar, met de omleiding van de A58 rechts onderin de foto. (foto: gemeente Etten-Leur)

Op de plek van de vier vrijgekomen rijbanen werd een ondergrondse parkeergarage met 1000 plaatsen gebouwd, met daarop een volledig nieuwe winkelstraat en een nieuw stadskantoor. "Als je ziet wat dit Etten-Leur aan mogelijkheden geboden heeft - van bebouwing, van winkels, van een compact centrum - ja, dat is gewoon fantastisch. Het is bijna niet meer voor te stellen hoe het vroeger was", mijmert Paantjens.