Temperatuur gaat de dubbele cijfers in: 'Het zal aangenaam aanvoelen'

Het dragen van een sjaal en muts is de komende dagen niet nodig volgens Britta van Gendt van Weer.nl. De temperatuur gaat deze vrijdag en komend weekend de dubbele cijfers in.

"Er sijpelt heel geleidelijk relatief milde lucht onze omgeving in", vertelt Van Gendt. "Daarmee komt de temperatuur een stukje hoger uit dan de afgelopen tijd. Dat merkte je vrijdagochtend vroeg al. Het was rond zes uur 's ochtends al gemiddeld 6 graden in de provincie. Vrijdagmiddag verwacht ik op veel plekken 10 graden, in de omgeving van de Peel 11 graden. Even weer wat zachtere lucht."

Beetje ruimte voor de zon

Dit weer houden we volgens de weervrouw van Weer.nl ook de komende dagen. "Dan bevinden we ons nog steeds in die milde lucht en wordt het steeds zo'n 10 of 11 graden. Maar dit gaat wel gepaard met wat bewolking en regen."

Ook vrijdagochtend was het bewolkt en regende het van tijd tot tijd een beetje. "Her en der viel voor zeven uur een millimeter neerslag", vertelt Van Gendt. "Het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Er komt ook nog een klein beetje regen aan vanuit het zuiden, maar daarna wordt het op steeds meer plekken droog. In de loop van de ochtend en vrijdagmiddag is er een beetje ruimte voor de zon. En met 10 of 11 graden en niet al te veel wind zal het vrijdagmiddag aangenaam aanvoelen."