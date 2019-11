'De bank, de bank, hij is opgeblazen', Nellie schrok wakker van knallen door plofkraak in Tilburg

“De pinautomaat mag wegblijven. Dat vinden we hier allemaal.” Zo reageert Nellie na de plofkraak donderdagnacht in Tilburg op een geldautomaat van de ABN AMRO aan de Heyhoefpromenade. Zij en haar man wonen in een appartement op de vijfde etage boven de bank in de wijk Reeshof. “De bank, de bank, hij is opgeblazen”, zei ze tegen haar man toen ze iets voor drie uur twee knallen hoorde. “We zijn er meteen uitgegaan”, vertelt ze geschrokken.

“We zagen na de knallen een scooter en een crossmotor wegrijden”, gaat Nellie verder. Op de scooter zaten volgens haar twee jongens. “Die hebben waarschijnlijk op de uitkijk gestaan.” Op de crossmotor zag ze iemand wegrijden met twee tassen. Of er één of twee mensen op de crossmotor zaten, heeft ze niet goed kunnen zien.

Nadat ze wakker werden van de knallen zijn Nellie en haar man meteen naar beneden gegaan. Ze waren de eersten. Nellie zag briefjes op de grond liggen. “Die heb ik laten liggen."

"Ook zagen we de lijnen waarmee de automaat is opgeblazen nog", vertelt ze verder. Voor zover ze weet, is het voor het eerst dat er een plofkraak is gepleegd op deze automaat. “Maar we waren er altijd al bang voor. Van ons hoeft-ie dan ook niet terug te komen. En dat vindt iedereen hier. Dan zetten ze de automaat maar in de buurt van het politiebureau. Een stuk veiliger.”

'Auto's in de buurt beschadigd'

Toen de politie er was, werden Nellie en haar man meteen weer naar binnen gestuurd. “Ze vonden het te gevaarlijk als we buiten bleven staan.” Alleen de mensen van de appartementen direct boven de automaat mochten volgens haar niet terug naar huis.

De ravage is volgens Nellie enorm. “Daar schrokken we wel van. Zelfs auto’s die in de buurt stonden, zijn beschadigd. En ook in de hal waardoor we naar ons appartement moeten, is het een rotzooi. Overal ligt glas.”