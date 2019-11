NL-Alert verstuurd vanwege zeer grote brand in loods vol caravans in Oeffelt: 'Blijf uit de rook'

In de loods stonden volgens buurtbewoners honderden caravans. "Het stond hier ramvol." Een aantal buggy's kon gered worden.

De brand ging gepaard met flinke knallen. Mensen worden op afstand gehouden omdat er ook gasflessen zouden zijn opgeslagen. Bij de brand komt veel rook vrij. "Heel Oeffelt heeft er last van. De rook trekt richting Sint Agatha en Cuijk."

De gemeente Boxmeer adviseert mensen in Oeffelt en omgeving om ramen en deuren gesloten te houden.

De vlammen slaan uit de loods in Oeffelt. (Foto: SK-Media)

'Mijn hobby...'

Marcel is een van de mensen die auto's had opgeslagen in de loods, die 15.000 vierkante meter groot is. "Mijn hobby...", stamelt hij. "Ik zie alles voor mijn ogen verloren gaan. Ik ben toen ik hiervan hoorde met spoed van Boxmeer naar hier gereden, maar alles is weg..."

Vanwege de brand zijn meerdere wegen afgesloten. De brandweer haalt water uit de sloten en de Maas om daarmee het vuur te bestrijden. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een gebouw naast de loods.

Gevaarlijke stoffen

De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden. Of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, wordt onderzocht.