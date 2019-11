Dwergkeeshond Lourdes van Frans Bauer gaat als een speer dankzij speciale hondenrolstoel

Wij krijgen veel vragen over wat Lourdes heeft. Dit naar aanleiding wat er gister op de Belgische tv te zien was. Lourdes heeft sinds 3 dagen een rolstoeltje omdat ze afgelopen zomer een FCE heeft gehad. (fibro cartilagineuze embolie, ook wel ruggenmerginfarct geheten). Waardoor ze aan beide pootjes verlamd was, nu na maanden elke week fysio doet het rechten pootje het weer maar het linker duidelijk minder. Door maanden haar spieren niet te hebben gebruikt is er spierslapte ontstaan en we hopen nu met haar rolstoeltje dat ze weer haar spieren weer gaat opbouwen en misschien zelf weer zelfstandig kan gaan lopen . Ze heeft antislip sokjes aan zodat ze goed grip heeft en dat ze haar pootjes niet kan openhalen. We moeten veel oefenen en het rolstoel gebruik opbouwen. Ondertussen kan ze al aardig overweg met haar hondenrolstoeltje en ze is erg blij mee 😁 🐾