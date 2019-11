Persoonlijk leed na brand Oeffelt: jukeboxen, singletjes en historische brandweerwagens verwoest

"Mijn collega werkt bij de Boxmeerse brandweer en die werd opgeroepen", vertelt Marcel. "Toen ik vervolgens hoorde dat het om de grote loods in Oeffelt ging, heb ik mijn werk meteen neergelegd en ben ik naar de Dorpsstraat gereden. Toen ik zag dat het ging om de loods waar onze wagens in stonden, ben ik snel doorgereden naar huis om de sleutels op te halen. Toen ik terugkwam, wilde ik nog proberen het brandende gebouw in te gaan. Maar vanwege de rook en de gasflessen durfde ik het risico niet te nemen en ben ik toch maar weer afgedropen. Vervolgens heb ik toegekeken hoe alles afbrandde."

'Je voelt de grond onder je voeten wegzinken'

"Dit was een stukje levenswerk", vertelt hij met een brok in zijn keel. "Aan zulke brandweerwagens kun je niet meer komen. Ik had in totaal vijf oldtimer brandweerwagens. Van een van die wagens waren er nog maar drie op de wereld! Die is gewoon weg... Je voelt de grond op zo'n moment onder je voeten wegzinken."

Marcel begon acht jaar geleden met het opknappen van oude brandweerwagens. "Toen wilden mijn vrouw en ik een camper bouwen", legt hij uit. "We kwamen uit bij een oude brandweerwagen en zo is deze hobby ontstaan."

Het idee was om met een omgebouwde oldtimer brandweerauto de wereld rond te reizen en ervan te genieten. Maar sommige wagens verkocht Marcel na het opknappen weer. "Om met dat geld weer wat terug te kopen en zo deze hobby levend te houden. Maar deze hobby is nu abrupt gestopt. Alles is weg..."

'Er is een hoop leed hier'

De brand in Oeffelt brak rond acht uur uit. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de loods en veel wat daarin stond, verloren ging. De loods was volgens de politie een winterstalling voor honderden caravans en dergelijke. Maar er waren ook mensen die daar - net zoals Marcel - hun oldtimers stalden. "Oudere vrachtwagens en dergelijke", vertelt hij. "Volgens mij zaten hier ook een paar kleine bedrijfjes. Die mensen zijn ook gedupeerd. Er is een hoop leed hier."

Zijn oldtimer brandweerwagens waren niet verzekerd. "Deze wagens hebben geen kentekens, dus die kun je niet verzekeren", legt Marcel uit. Dit geld is dus - net zoals de wagens - weg. De schrale troost is dat er gelukkig geen persoonlijk letsel is."

Een paar auto's konden uit de brandende loods gered worden. (Foto: SK-Media)

Tienduizenden singletjes

Ook een bejaarde man staat bij de resten van de loods te kijken. In het gebouw stond zijn caravan. Ook die ging in vlammen op. "Ik kan er wel om huilen, maar dat verandert niets", verzucht hij. "Ik ben gelukkig verzekerd." Zijn zoon, die een evenementenbureau runt, komt er slechter vanaf. Hij had in de loods uiteenlopende dingen opgeslagen. Onder meer een Landrover en tenten. Hij is al die spullen kwijt. "Een Landrover was 'gelukkig' kapot en staat bij de garage voor reparatie. Maar verder is mijn bedrijf in vlammen opgegaan. "

Een man uit Nijmegen sleutelde in de loods aan jukeboxen. Ook die gingen bij de brand verloren, evenals 70.000 singeltjes en zijn gereedschap. "Dit is het einde van mijn hobby...", verzucht hij.

'Geen aanwijzingen voor brandstichting'

Rond halfeen vrijdagmiddag gaf de brandweer het sein brand meester en gingen de hulpdiensten langzaamaan afschalen. "Er zijn geen aanwijzingen voor brandstichting", laat een politiewoordvoerder weten. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

