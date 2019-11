Ireen Wüst te oud voor Olympische spelen 2022? Deze sporters gingen nog langer door

De Olympische Winterspelen in 2022 halen, dat is het doel van Ireen Wüst. Ze zal dan op 35-jarige leeftijd aan de start verschijnen. Dat lijkt wellicht oud, maar dat is het niet. We hebben een aantal grote namen uit de sportwereld op een rij gezet, die nog langer doorgingen.

1. Anky van Grunsven

Wie in Brabant kent haar niet? Anky van Grunsven is misschien wel Brabants bekendste sporter. Jarenlang presteerde ze zeer goed op verschillende toernooien. Het slotstuk van haar carrière, op gebied van toernooien, vormden de Olympische Spelen in 2012. Op 45-jarige leeftijd pakte ze daar de bronzen plak. De amazone uit Erp deed dit op het onderdeel dressuur.

Bekijk hieronder de beelden van de hoogtepunten van Anky van Grunsven en lees daarna verder

2. Roger Federer

Federer is al jaren een van de beste tennissers ter wereld. De Zwitser won veel prijzen in zijn carrière en is nog steeds actief. Met als hoogtepunt de wedstrijd vorig jaar op Wimbledon tegen Djokovic. Na vele uren won de Serviër van de Zwitser, daarmee verloor de 38-jarige Federer de Grandslam-finale.

Bekijk hier de beelden van de finale tussen Federer en Djokovic en lees daarna verder

3. Joop Zoetemelk

Hij is de beste Nederlandse 'ronderenner' ooit. Joop Zoetemelk won in 1979 de ronde van Spanje en in 1980 won hij de ronde van Frankrijk. Vijf jaar na de winst in de tour won hij het WK. Hij was toen 38 jaar oud. Een knappe prestatie voor iemand van die leeftijd, omdat wielrenners vaak jonger zijn als ze die prijs winnen.

4. Claudia Pechstein

Claudia Pechstein, nu 47 jaar oud, wil tot haar vijftigste blijven schaatsen. Zeven keer deed ze al mee aan de Olympische Winterspelen. Als het aan Claudia ligt, komt daar een achtste keer bij. Al jaren is de Duitse in haar eigen land de beste als het gaat om schaatsen. Op haar favoriete afstand (5.000 meter) pakte Pechstein al drie keer goud op de Spelen.

5. Maarten van der Weijden

Hij pakte goud op het WK en de Olympische Spelen, maar we kennen hem allemaal van de Elfstedentocht van afgelopen jaar. Hij zwom 195 kilometer. Heel Nederland was toen even in de ban van Maarten van der Weijden. Een zeer knappe prestatie, waarmee de 38-jarige inwoner van Waspik veel geld ophaalde.

Bekijk hier de beelden van Maarten van der Weijden die de Elfstedentocht volbrengt en lees daarna verder

6. Serena Williams

Jarenlang stak ze met kop en schouders boven alles en iedereen uit in het vrouwentennis. Ze speelt nog steeds op hoog niveau. Met haar 38 jaar doet ze nog steeds mee aan grote toernooien. Ze pakte in totaal vier keer goud op de Olympische Spelen en won meerdere keren grote grandslamtoernooien.

7. Gianluigi Buffon

Keeper Gianluigi Buffon draait nog steeds mee in de top, ondanks zijn leeftijd. Hij is de reservekeeper van Juventus. Keepers staan er om bekend langer door te gaan dan veldspelers. Nederlandse keeper Edwin van de Sar ging ook door tot hij 37 jaar oud was. Maar Buffon is met zijn 41 jaar toch wel heer en meester als het gaat om keepers op leeftijd.

8. En het kan nog gekker: Oscar Swahn en Sonja Henie

Deze twee namen zul je vast niet kennen, toch zijn dit zeer unieke sporters. Zo was Oscar Swahn de oudste deelnemer ooit aan de Spelen. In 1920 deed de Zweed op 72-jarige leeftijd mee aan de Olympische Spelen op het onderdeel schietsport. Voor de jongste deelnemer aan de Olympische Spelen gaan we naar het ijs. Sonja Henie was met haar elf jaar de jongste deelnemer. De Noorse deed mee op het onderdeel kunstschaatsen. Dat laat nog maar eens zien dat leeftijd maar een nummer is.