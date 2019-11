Jongen (17) aangehouden in auto vol lachgas-cilinders in Breda

BREDA -

Een 17-jarige jongen is donderdagnacht aangehouden in Breda. Hij lag te slapen in een auto aan de Arduinstraat. Dat viel surveillerende agenten op. In de kofferbak van de auto ontdekten ze 21 lachgas-cilinders, waarvan elf volle. Het vervoeren van deze cilinders op deze manier is verboden, daarom nam de politie de jongen mee.