Jongen hevig toegetakeld na schooldag in Helmond, politie pakt verdachte op voor zware mishandeling

Een gebroken neus, verwondingen aan zijn kaak en een hersenschudding: een minderjarige jongen is donderdagmiddag na schooltijd zwaar mishandeld bij station Brandevoort in Helmond. Een 16-jarige jongen is daarvoor opgepakt en wordt verhoord.

De leerling van het Helmondse Carolus Borromeus College werd in elkaar geslagen toen hij 's middags na school naar het station ging. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. “Het gaat om een zware mishandeling”, meldt politiewoordvoerder Marco van Rossum.

Verdachte dag later nog vast

Het slachtoffer is thuis. De minderjarige verdachte zit vrijdagmiddag nog vast en wordt verhoord. “Dat betekent dat er wel een zware verdenking is. We hebben van het slachtoffer en de verdachte verklaringen afgenomen, die gaan we nu verder onderzoeken.”

De politie heeft ook camerabeelden van het station opgevraagd. “Het is een stil station, er is weinig sociale controle. Er hangen ook regelmatig groepjes jongeren rond”, zegt Van Rossum.

Het is onduidelijk wat de relatie is tussen de twee jongens. Ook is niet duidelijk of de verdachte ook een leerling van het Carolus Borromeus College is.