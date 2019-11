Hanneke raakte verlamd tijdens haar zwangerschap, maar nu heeft ze hulphond Teuntje [GOEI VOLK]

“Ik ben Hanneke en dit is mijn hulphond Teuntje. Hij is sinds anderhalf jaar mijn steun en toeverlaat. Hij helpt als ik iets laat vallen, geeft spullen aan en helpt me bij bijvoorbeeld het aan- en uittrekken van mijn schoenen. En hij zorgt ervoor dat ik wel naar buiten móet.⠀Door de bekkeninstabiliteit, die ik 26 jaar geleden opliep tijdens de zwangerschap van mijn dochter, heb ik altijd pijn en zit ik in een rolstoel. De periode na de geboorte was erg zwaar. Als onze dochter in haar wiegje lag te huilen, stond ik ernaast te huilen. Na de kraamtijd ben ik opgenomen in een revalidatiecentrum. Ik dacht fietsend naar huis te gaan, maar ik kwam buiten met een rolstoel en scootmobiel. En dan ben je pas 28 jaar oud. Daarna was ik enkele jaren depressief. Ik voelde me een slechte moeder en echtgenoot.⠀Een paar jaar geleden kreeg ik ook nog borst- en eierstokkanker. Nadat ik ziek werd, dacht ik: ‘ik wil leven’. Ik geniet daardoor veel meer van kleine dingen. Als ik een vlinder voorbij zie vliegen, is dat al een geluksmomentje. En natuurlijk geniet ik met de komst van Teuntje alleen nog maar meer.⠀Ik dacht in 1996 voor het eerst aan een hulphond, maar ik vond dat er mensen waren die het harder nodig hadden. Ik dacht dat ik er met bekkeninstabiliteit toch niet voor in aanmerking zou komen. Ik heb het formulier voor de aanvraag wel eens ingevuld, maar vervolgens toch weer kapotgescheurd. Pas een paar jaar geleden hoorde ik van iemand met een soortgelijke situatie dat ze heel veel baat en plezier had van haar hulphond. Toen heb ik me toch maar aangemeld.⠀Na een hele procedure en een strenge selectie is Teuntje in mijn leven gekomen. Hij houdt me continu in de gaten en opent deuren. Laatst viel ik in de keuken, toen heeft Teuntje mijn telefoon gehaald zodat ik hulp kon inschakelen. Het is echt een verrijking. Ik heb er, naast mijn echtgenoot, een echt maatje bijgekregen.” - Hanneke (54) uit Den Bosch.⠀#goeivolk #onsbrabant #hulphond nederland #stichtinghulphond