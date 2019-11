Dodelijk ongeval A27: bestuurder moet schadevergoeding van 20.000 euro betalen aan nabestaanden

BREDA -

Een Italiaan van 24 is vrijgesproken van het veroorzaken van een ongeluk, eind april 2018, op de snelweg A27 bij Oosterhout waarbij twee mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank in Breda kan de automobilist hiervan niet worden beschuldigd. Wel krijgt de man een boete van 1400 euro en mag hij drie maanden niet rijden, omdat hij zijn wagen niet voortdurend onder controle had. Hierdoor botste hij tegen de vangrail en kwam in de berm tot stilstand.