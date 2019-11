Veroorzaker dodelijk ongeval A27 moet schadevergoeding van 20.000 euro betalen aan nabestaanden

De man die op zondagavond 29 april 2018 een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A27 bij Oosterhout, krijgt een geldboete van 1400 euro. Ook mag hij drie maanden niet rijden en moet hij aan de nabestaanden van een van de slachtoffers een vergoeding van ruim 20.000 euro betalen. Dat stelt de Bredase rechter in een uitspraak.

Twee inzittenden van de Citroën kwamen om toen de auto bij het ongeval hard tegen een vangrail knalde. Vermoedelijk kwam de auto met twee wielen in de berm terecht. Hierdoor verloor de bestuurder - een 22-jarige Italiaan - de macht over het stuur. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

De bestuurder en inzittenden hadden Amsterdam bezocht en waren onderweg naar Parijs. Volgens ooggetuigen slingerde de bestuurder met de auto van links naar rechts over de snelweg en werd verschillende keren links en rechts de vangrail geraakt. Twee inzittenden werden uit de auto geslingerd en kwamen in de middenberm terecht, tussen de vangrail in.

Volgens zowel de officier van justitie als de rechter kan niet bewezen wordend dat de bestuurder onvoorzichtig reed. Er is dus geen sprake van schuld aan het ongeval. Wel is bewezen dat de Italiaan zijn auto niet voortdurend onder controle had.