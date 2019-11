Raad Sint Anthonis doet aangifte, wie lekte aan de pers?

Wethouder Wouter Bollen van de gemeente Sint Anthonis is niet schuldig aan integriteitsschendingen. Dat blijkt na onderzoek van een extern onderzoeksbureau. Hij had in sommige zaken zorgvuldiger kunnen handelen, maar moet de kans krijgen om te groeien als wethouder, zo vinden de lokale partijen nu. Toch krijgt de zaak een staartje. De gemeenteraad heeft aangifte gedaan van lekken. Wie liet de pers weten dat er een onderzoek liep naar de integriteit van Bollen?

Als het aan de gemeenteraad van Sint Anthonis ligt, komt de onderste steen boven.

Het rommelt aan maanden in de kleine gemeente. In november 2019 vertrok burgemeester Marleen Sijbers, omdat ze te weinig ruimte voelde om haar werk goed te kunnen doen. Sijbers zei het niet letterlijk, maar ze beschuldigde de raad van achterkamertjespolitiek.

Een paar maanden voor haar vertrek gaf de burgemeester opdracht om onderzoek te doen naar mogelijk niet-integer handelen van VVD-wethouder Wouter Bollen. Hij zou mogelijk in vijf gevallen de fout in zijn gegaan. Het was al langer bekend bij insiders dat de burgemeester en wethouder niet goed door één deur konden.

Dat er onderzoek naar de integriteit gedaan werd, moest vertrouwelijk blijven, maar toch werd er door iemand binnen gemeente of gemeenteraad gelekt aan dagblad De Gelderlander. "Onder meer via berichtgeving in de pers is gebleken, dat er informatie over het onderzoek en de inhoud van het rapport naar buiten is gebracht. De raad vindt dit een kwalijke zaak", zo staat in een verklaring van de gemeenteraad.

