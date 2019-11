Roetveegpiet wint het op scholen in grote steden, zwarte piet domineert in de middelgrote stad

Dat laatste is deels te wijten aan de herkenbaarheid van roetveegpieten. In de middelgrote steden wordt in enkele gevallen zelfs het Sinterklaasjournaal van de NTR geboycot.

Omroep Brabant belde in totaal 60 scholen in Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Roosendaal, Bergen op Zoom, Helmond en Oss.

Geen commentaar

Voor veel scholen is het een moeilijke discussie, krijgen we te horen. Schoolleidingen staan niet te springen om hun keuze openbaar te maken. Meewerken aan een televisie-item gaat in alle gevallen te ver voor de scholen, omdat ze zich niet in de discussie willen mengen. Vier scholen in Tilburg en Den Bosch willen geen commentaar geven. ‘’Niemand heeft er iets mee te maken met hoe wij het hier vieren’’, aldus De Springplank in Den Bosch. Bij De Sleutel in Tilburg willen ze rust op school en geven daarom geen informatie.

Herkenbaarheid

Scholen die voor roetveegpiet of een combinatie van roetveeg en zwart willen gaan, worstelen met de herkenbaarheid van pieten en met het feit dat mensen alleen zwarte piet willen spelen. Een school in Oss geeft aan dat ze pieten inhuren via de sinterklaascentrale en dat die alleen zwarte pieten hebben. Het IJzeren Kind in Den Bosch gaat voor een combi: ‘’Het is namelijk lastig om pieten te zoeken die geen binding met de school hebben en dus roetveegpiet kunnen spelen.’’

Eigen lespakket

In de dorpen zien we eenzelfde beeld als in de middelgrote steden: daar overheerst zwarte piet. In Schijndel hebben ze zelf een eigen sinterklaasserie met bijbehorend lespakket voor alle basisscholen in het dorp. Ditzelfde zien we in Bergen op Zoom.

Video: Scholen in Schijndel volgen lokaal journaal met lespakket

De pieten op scholen in Eindhoven en Tilburg

Eindhoven

Tien basisscholen in Eindhoven, verdeeld over de hele stad, hebben hun keuze doorgegeven. De helft viert dit jaar Sinterklaas met roetveegpiet. Het Slingertouw kiest voor deze piet vanwege het internationale tintje van de school. Een week voor de intocht van Sinterklaas hadden ze één vacature voor roetveegpiet nog niet ingevuld.

De Wereldwijzer kiest samen met drie andere scholen in de lichtstad voor zwarte piet. ‘’Onze school heeft kinderen uit diverse landen en wij willen laten zien dat iedereen mee doet’’, geeft de Wereldwijzer aan. ‘’Mooi om te zien dat een blank iemand met gekleurde mensen samenwerkt om een mooi kinderfeest tot een succes te maken.’’

Tilburg

Ook in Tilburg hebben tien scholen gereageerd, twee daarvan willen alleen geen commentaar geven. Waar De Tiliander gaat voor roetveeg omdat ze niet de suggestie willen wekken te discrimineren gaat De Armhoefse Akker voor de zwarte variant omdat ze een sprookje in stand willen houden. ‘’We moeten niet altijd mee gaan in een hype’’, aldus de school. ‘’Het is onderdeel van een sprookje zoals de boze wolf bij roodkapje hoort.’’ Basisschool Panta Rhei kiest een combinatie: ‘’Het is wel lastig mensen te vinden, omdat stagiaires piet spelen. Lastig maar niet onmogelijk.’’

De pieten op scholen in Breda en Den Bosch

Breda

Negen scholen in Breda hebben hun keuze doorgegeven. Je vindt op twee scholen alleen zwarte piet. ‘’Omdat kinderen anders de pieten herkennen’’, geeft De Singel aan. ‘’En het is enorm lastig om anders mensen te vragen.’’ De Hoogakker in Breda worstelt me hun keuzen. ‘’We willen meegaan in de trend van roetveegpiet. Maar een vader en een broer van een collega spelen piet en die moeten onherkenbaar blijven.’’ Daarom kiest de school voor een combinatie. De scholen die voor roetveegpiet gaan geven aan mee te gaan in het verhaal van de NTR vanwege de geloofwaardigheid voor de kinderen.

Den Bosch

In Den Bosch hebben negen scholen gereageerd, twee zonder een antwoord te willen geven. Daar kiest geen van de benaderde scholen voor alleen zwarte pieten of alleen roetveeg pieten. Zo volgt basisschool Merlijn het landelijke journaal en gaat dus voor roetveeg. Jenaplanschool Antonius Abt volgt juist de intocht van Den Bosch en gaat voor een combinatie voor de herkenbaarheid bij de kinderen. De Kameleon geeft aan dat ouders vragen om roetveegpiet, maar dat Sinterklaas alleen zwarte piet wilde: ‘’We hebben er toch één of twee roetveegpieten bijgepraat.’’

De pieten op scholen in Roosendaal en Bergen op Zoom

Roosendaal en Bergen op Zoom

In het westen van de provincie is roetveegpiet minder populair. De benaderde scholen gaan allemaal voor zwarte piet, op één school na. De Zilverlinde en Roosendaal geeft aan een compromispiet in te zetten. ‘’Een bruinige piet, een compromis tussen zwarte en roetveegpiet. We gaan in het midden zitten omdat de discussie te hevig is.’’ Bij de Fatima school in Roosendaal geven ze aan dat de mensen waarmee ze werken de voorkeur hebben voor zwart en dat is ook in lijn met de intocht. In Bergen op Zoom hebben ze ‘Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom’ met een eigen serie, verhaallijn en pieten. En daar kiezen alle benaderde scholen voor.

De pieten op scholen in Oss en Helmond

Oss en Helmond

Roetveegpiet komt amper voor in Oss en Helmond. Alleen op de Wilhelmina Basisschool en bij De Vuurvogel in Helmond komt roetveegpiet langs, maar daar zijn ook zwarte pieten. ‘’Vanuit historie toch zwarte piet. Maar we willen wel meegaan met het Sinterklaasjournaal’’, zeggen de Helmondse scholen. De andere scholen kiezen dus voor zwarte piet. Zo ook PiusX in Oss: ‘’Wij werken altijd met Sinterklaascentrale Oss en die hebben alleen zwartepieten.’’ Basisschool Mettegeupel heeft in het sinterklaasteam gestemd en het was eenduidig zwart. ‘’Dat is bij de intocht in Oss ook zo en anders zijn de pieten herkenbaar. Het zijn neven en nichten van kinderen hier op school.’’

Vier scholen die wij hebben benaderd, vieren geen Sinterklaas omdat het islamitische basisscholen zijn. Het gaat om scholen in Breda, Den Bosch, Bergen op Zoom en Oss.