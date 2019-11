Twee 12-jarige meisjes in Tilburg vermist: politie en familie zoeken omgeving af

Angelina is vermist sinds vrijdagochtend in Tilburg, familie en politie zijn zoektocht gestart.

Twee meisjes van 12 jaar oud zijn sinds vrijdagochtend vermist. De meisjes zijn voor het laatste gezien bij hun school Parcours VSO in Tilburg-Zuid. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de twee, ze zijn niet in de klas verschenen.

De vader van Angelina Webers, een van de vermiste meisjes, kreeg vanmorgen een telefoontje van de directeur van de school. Angelina is al eerder weggelopen, maar dit is wel een bijzondere situatie”, legt nicht Lucretia Bergwerff uit. “Ze heeft vanmorgen haar telefoon én jas thuis laten liggen.”

De familie is al de hele dag op zoek naar de meisjes. Er is ook een oproep via Burgernet uitgegaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Angelina nam eerder zelf contact op

De familie is extra ongerust omdat Angelina bij eerdere wegloopacties altijd uit zichzelf contact opnam met de familie. “Het zou een vooropgezet plan kunnen zijn”, zegt Lucretia. “We zijn de hele dag thuis gebleven, voor het geval ze toch uit zichzelf op zou komen dagen. Maar nu het donker is ga ik zo zeker het centrum in om Angelina en haar vriendinnetje te gaan zoeken.”

“Een van meisjes is al eens eerder weggelopen. Toen hebben we haar ook weer snel gevonden. Er zit een persoonlijk verhaal achter. We denken niet aan een misdrijf”, zegt de politiewoordvoerder. “We gaan alle adressen af waar ze zouden kunnen zijn.”