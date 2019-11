Meeuwis en Sjaak over rode loper bij première Brabantse Boeren

Boeren Meeuwis en Sjaak tijdens de première in Amsterdam.

Wat de boer niet kent? Dat gegeven gaat vanavond niet op. Boeren Meeuwis Millenaar uit Dussen en Sjaak Sprangers uit Kaatsheuvel maken vrijdagavond hun acteerdebuut. De documentaire ‘Brabantse Boeren’ gaat in première in Pathé Arena in Amsterdam en zij spelen de hoofdrol.

In de film draait het om de scheidslijn tussen landbouw en natuur, die bij voorkeur verdwijnt volgens de boeren. Millenaar: “Het is leuk en spannend om hier te zijn vanavond. Ik heb mijn beste pak aangetrokken en mijn speciale boerenzakdoek uit de kast gehaald. Hopelijk kunnen we op deze manier ook een inspiratiebron zijn voor andere boeren.”

Spaar en verzorg de natuur

De twee maken werk van kringlooplandbouw, of, zoals dat ook wordt genoemd, natuurinclusieve landbouw. Dat betekent dat de agrariër niet alleen rekening houdt met de natuur, maar ook spaart en verzorgt. Een actueel thema in de talloze PFAS- en stikstofdiscussies momenteel. “Met deze documentaire willen we laten zien dat er ook dingen goed gaan”, vertelt Millenaar.

Speciale vogelakkers

Boer Millenaar heeft bijvoorbeeld speciale vogelakkers die hij zo bezaait, beplant en bewatert dat vogels regelmatig terugkeren om zich te voeden. Ook heeft hij bloemenstroken op zijn percelen waardoor het aantal bestuivende insecten toeneemt. Melkveehouder Sjaak Sprangers zorgt voor onderhoud van de natuurrijke omgeving. Zijn stal, waarin hij met zijn Jersey-koeien aan biologische melkveehouderij doet, staat vlakbij een natuurgebied.

Millenaar: “De opnames voor de documentaire zijn afgelopen zomer bij ons op het bedrijf geweest. Het was een prachtige mooie dag waarop veel insecten aanwezig waren. Er was heel veel te zien en te beleven in de polder op dat moment.”

Millenaar vertelt dat hij de documentaire – gemaakt in opdracht van de provincie – ook naar Brabant wil gaan halen. ‘’Brabantse Boeren’ is vanavond te zien tijdens de première op het DOCSFAIR International Film Festival. De film is gemaakt door Belgin Inal.